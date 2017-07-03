Бесплатные шаттлы в последний день Кубка конфедераций перевезли 47 тысяч зрителей

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Санкт-Петербург, 3 июля. Не менее 47 тыс. болельщиков воспользовались услугами бесплатных автобусов в Петербурге в последний день проведения Кубка конфедераций. Об этом в понедельник рассказал генеральный директор «Пассажиравтотранса» Андрей Лызин.

«Работа коллектива предприятия — водителей, координаторов, дежурных специалистов — заслуживает высокой оценки. Уверен, что зрители Кубка Конфедераций сохранят хорошие впечатления о Северной столице и работе автобусного транспорта», — отметил Лызин.

По его словам, в воскресенье, когда в городе проходил финальный матч Кубка, помимо 6 шаттловых линий работали автобусы 27 маршрутов. Автобус по маршруту «Площадь Восстания — Аэропорт «Пулково» работал в круглосуточном режиме, пишет «Комсомольская правда — Петербург».