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Бесплатные шаттлы в последний день Кубка конфедераций перевезли 47 тысяч зрителей
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    Бесплатные шаттлы в последний день Кубка конфедераций перевезли 47 тысяч зрителей

    20:13  3 Июля 2017
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    Бесплатные шаттлы в последний день Кубка конфедераций перевезли 47 тысяч зрителей

    Санкт-Петербург, 3 июля. Не менее 47 тыс. болельщиков воспользовались услугами бесплатных автобусов в Петербурге в последний день проведения Кубка конфедераций. Об этом в понедельник рассказал генеральный директор «Пассажиравтотранса»  Андрей Лызин.

    «Работа коллектива предприятия — водителей, координаторов, дежурных специалистов — заслуживает высокой оценки. Уверен, что зрители Кубка Конфедераций сохранят хорошие впечатления о Северной столице и работе автобусного транспорта», —  отметил Лызин.

    Бесплатные шаттлы в последний день Кубка конфедераций перевезли 47 тысяч зрителей

    По его словам, в воскресенье, когда в городе проходил финальный матч Кубка, помимо 6 шаттловых линий работали автобусы 27 маршрутов. Автобус по маршруту «Площадь Восстания — Аэропорт «Пулково» работал в круглосуточном режиме, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

    Автор: Геннадий Плющев
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