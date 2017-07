В Избранное

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Blame it on our boys («Свалите вину на наших ребят»), опубликованной интернет-версией газеты The Sun.

Иракцам, подвергнувшимся жестокому обращению со стороны американских солдат, юристы советуют перекладывать вину на англичан, чтобы получить больше денег. Один разоблачитель заявил, что агенты, работающие на британских юристов, убеждали иракцев солгать о том, кто держал их в плену. Министерство обороны, которое выплачивало 20 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации, рассматривалось как «легкая мишень».

По данным источника, который работал на скандальную юридическую фирму Leigh Day, многие претензии были заведомо ложными и были сделаны потому, что министерство обороны легко обмануть.

Он сказал: «Я лично отвечал за сбор документов от людей и обнаружил, что многие из них никогда не удерживались британскими войсками. Многие из них имели документы, отсылающие к американским войскам. Особенно это касается лагеря «Кэмп-Букка» в иракском портовом городе Умм-Каср. Но они не могут подать на них в суд, поэтому и говорят: «Да, пусть это будут англичане».

«Они знали, что это поддельные жалобы. Все знают, поверьте мне, все знают. Клиентов убеждали скрывать любые истории с участием других военных. Министерство обороны легко было обмануть случайными документами», — добавил источник.

«Я был очень удивлен, когда увидел людей с американскими бумагами, но они подавали в суд на британцев», — подчеркнул он.

Предположительным иракским жертвам выплачивали минимум по 150 тысяч фунтов за то, что они «удерживались» британскими войсками. Источник сообщил, что многие потратили эти деньги на путешествия, дома и машины.

Он также добавил, что раздутые дополнительные подробности плохого обращения увеличивали выплату: «Мы зависели от преувеличений. Например, если кто-то получил пощечину, у нас это был удар по лицу пистолетом или палкой. Нам нужно было максимум драматизма, чтобы получить как можно больше денег от англичан. Это было очень легко».

Министерство обороны выплатило 20 млн фунтов компенсации более 300 заявителям из Ирака, чтобы избежать судебных слушаний, и потратило более 100 млн фунтов на судебные издержки.

Источник сообщил, что с этими заявлениями работала сеть, простирающаяся от Великобритании до города Басра, что на юге Ирака.

Адвокат по правам человека Фил Шайнер, позднее лишенный лицензии за ложные обвинения в адрес британских войск, и Leigh Day использовали в работе манчестерского иракца по имени Мазин Юнис, владельца переводческой фирмы OSW Multilingual.

Юнис управлял агентами в Ираке, в том числе Абу Джамалом, который собрал сотни случаев предполагаемого жестокого обращения со стороны военнослужащих, а затем передавал данные в юридические фирмы.

Затем эти заявления подавались в суд или в специальную следственную группу (IHAT), созданную для иракцев правительством Великобритании в 2010 году для расследования обвинений в жестоком обращении.

Но источник утверждает, многие клиенты подавали иски против министерства обороны, чтобы разбогатеть. Он сказал, что агенты фирмы подготавливали иракцев, и те заполняли фиктивные бланки претензий и врали следователям из IHAT во время допросов в Ливане и Иордании.

Нет прямых доказательств, подтверждающих, что Leigh Day и Фил Шайнер знали о предполагаемой схеме агентов.

Но Юнис был в курсе, уверен источник: «Я спросил его: «Почему мы не подаем в суд на американские войска?», и он ответил: «Это очень сложно, мы не можем. Но очень легко засудить британцев, это нормально работает».

В Leigh Day заявили, что все их разбирательства были связаны с британскими войсками, и добавили: «Мазин Юнис - лицо, с которым у Leigh Day было заключено соглашение о передаче клиентов. По нему господин Юнис был обязан действовать ответственно и честно в соответствии с кодексом поведения солиситоров. Доказательства задержания именно армией Великобритании имеют важное значение для любого судебного разбирательства против министерства обороны».

Когда сотрудников адвокатской конторы спросили об обвинениях в том, что клиентов убеждали лгать, они ответили: «Мы не знаем о таких случаях и категорически отрицаем любое предположение о том, что такое могло иметь место».

Юнис отказался от комментариев. Фирма Leigh Day заработала 9,5 млн фунтов на сборах с разбирательств, касающихся жестокого обращения.

59-летний Юнис за 2009 год получил 1,6 млн фунтов за клиентов, предоставляемых как фирме Шайнера Public Interest Lawyers, так и Leigh Day. Он также получил 500 фунтов «вознаграждения» от Шайнера за каждого заявителя в Ираке, который выступал с обвинениями против британских войск. Следственная группа IHAT получила 3 тысячи 392 заявлений о потенциально преступном поведении, более чем 75% из них потупили от контор PIL и Leigh Day. Группа IHAT была закрыта на прошлой неделе, а оставшиеся дела сейчас расследует полиция.

Источники говорят, что Юнис находится под следствием в Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании за сотрудничество с Leigh Day и Шайнером. Юристы из Leigh Day Мартин Дей, Сапна Малик и Анна Кроутер были оправданы 20 июня.