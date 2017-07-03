Кличко могут привлечь к уголовной ответственности за проспект Шухевича в Киеве

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Киев, 3 июля. Мэр Киева Виталий Кличко может стать фигурантом уголовного дела из-за попытки ввести в действие решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича, несмотря на запрет суда. Об этом сообщила глава украинской общественной организации «Института правовой политики и социальной защиты» Елена Бережная.

Напомним, 1 июня депутаты Киевского городского совета проголосовали за резонансное решение о переименовании проспекта генерала Ватутина в проспект Шухевича. Данное решение вызвало массу возмущения в украинском обществе.

Позднее несколько украинских правозащитных организаций обратились в суд с требованием признать голосование незаконным. 13 июня Окружной административный суд Киева запретил городскому совету подавать на подпись мэру и публиковать решение о переименовании проспекта Ватутина в Шухевича.

По словам Бережной, сегодня Киевсковет официально опубликовал решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина, что является нарушением действующего украинского законодательства.

«Направлено заявление в Нацполицию с требованием возбудить уголовное дело в отношение Кличко и Прокопива за неисполнение определения суда и давления на суд», — отметила она.

Стоит отметить, что ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело в отношении Виталия Кличко, так как он не задекларировал свою недвижимость в Гамбурге и Лос-Анджелесе.