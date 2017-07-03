Италия рассматривает возможность инвестиций на российском рынке

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Рим, 3 июля. Россия является возможностью для инвестиций. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, который встретился с заместителем председателя правительства России Аркадием Дворковичем.

«Но мы рассматриваем его не как рынок сбыта, мы рассматриваем, прежде всего, в свете инвестиционных возможностей», — подчеркнул итальянский дипломат.

Напомним, ранее стало известно о том, что вице-спикер сената Италии Маурицио Гаспарри раскритиковал решение Евросоюза о продлении антироссийских санкций.