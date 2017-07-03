Путин встретился с главой КНР в Кремле

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Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин поприветствовал в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина, который прибыл с официальным двухдневным визитом в Москву.

Лидеры двух стран встретились в гербовом зале первого корпуса Кремля, после чего обменялись рукопожатиями в присутствии российских и китайских фотокорреспондентов. Ближе к вечеру Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут неформальный обед.

Ранее стало известно, что по итогам этого визита Путин и Цзиньпин подпишут совместное заявление об углублении взаимодействия стран.