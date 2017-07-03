Горбачев нашел корень проблем между РФ и США перед встречей Путина и Трампа

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Москва, 3 июля. Ответственность за нынешние напряженные отношения между Россией и США целиком лежит на Вашингтоне, который присвоил себе победу в холодной войне. Такое заявление сделал в понедельник бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев на церемонии открытия скульптуры «Горбачев и Рейган» в Москве.

«Не наша вина в том, что в США вместо констатации общей победы над холодной войной решили объявить победу в холодной войне. В этом корень ошибок и провалов, которые подорвали фундамент новых отношений наших стран», — отметил он.

Политик призвал лидеров стран начать диалог, основанный на взаимном уважении, поскольку это единственный способ выйти из дипломатического тупика, в котором оказались Россия и США.

Напомним, что первая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может состояться 7-8 июля на саммите G-20 в Гамбурге.