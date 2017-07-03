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Украина
Вандалы осквернили два памятника солдатам Великой Отечественной войны во Львове
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    Вандалы осквернили два памятника солдатам Великой Отечественной войны во Львове

    20:10  3 Июля 2017
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    Вандалы испортили два памятника солдатам Великой Отечественной войны во Львове

    Киев, 3 июля. Неизвестные злоумышленники осквернили во Львове два мемориала солдатам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили официальные представители областного управления Нацполиции Украины.

    Согласно предварительной информации, из могилы Неизвестного солдата, которая находится на территории комплекса «Холм Славы, был похищен бронзовый венок. Кроме того, вандалы отрезали часть бронзовой скульптуры воинам Великой Отечественной войны в Радеховском районе.

    Напомним, в начале июня хулиганы облили красной краской Монумент славы во Львове.

    Автор: Алексей Громов
    #украина
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