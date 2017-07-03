Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Путин встретился с главой КНР в Кремле
Технологии
Бравада Эрдогана: военный эксперт объяснил желание Турции построить авианосец
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бравада Эрдогана: военный эксперт объяснил желание Турции построить авианосец

    20:04  3 Июля 2017
    58

    Авианосец

    Анкара намерена построить авианосец своими силами, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая на церемонии спуска на воду четвертого корвета турецкого производства Kınalıada на верфях Стамбула. Строительство такого корабля говорит о желании показать всему исламскому миру свое превосходство, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

    «Мы полностью завершили реализацию 14 проектов военных кораблей, на очереди еще 10 проектов. Мы создадим и собственный авианосец, мы решительно на это настроены и не сомневаемся в успехе. Мы должны вывести Турцию в лидеры военного кораблестроения, и авианосец для нас уже не далекая мечта», — отметил турецкий лидер.

    Он также заявил, что необходимость в технологической независимости Турции с каждым годом растет.

    Реджеп Тайип Эрдоган

    «Даже если мы обеспечиваем покрытие ряда острых потребностей из-за рубежа, все равно мы должны основываться на национальных возможностях. Корвет полностью спроектирован в Турции, на 65% произведен на основе отечественных технологий», — добавил Эрдоган.

    Кроме того, президент Турции обозначил планы на будущее — к 2023 году, когда Анкара будет отмечать столетие создания республики, зависимость государства от импорта продукции военного назначения должна быть устранена.

    «Объективно, Турция — это региональная держава с большими, очень большими амбициями на позицию супердержавы. Тут вступает в игру прошлое Османской империи, которая стала одна из крупнейших погибших империй. В настоящее время судостроение Турции позволяет собирать подводные лодки, фрегаты, в какой-то степени даже эсминцы. У них есть технологии, этого никто не может отрицать, но если Анкара планирует своими силами строить авианосец — то это будет очень сложной, даже практически невыполнимой задачей», — поясняет ситуацию военный эксперт.

    По мнению Василия Дандыкина, при создании полноценного авианосца, как в случае с французским «Шарль де Голлем» или британским кораблем «Королева Елизавета», понадобится много ресурсов, и не только материальных.

    Авианосец «Шарль де Голль»

    «Самостоятельно турки вряд ли смогут построить такой корабль, так как это требует серьезных технологий и определенных возможностей, коих у Анкары просто нет. Они есть у России, США, Китая, который после покупки у Украины советского «Варяга» и создания своего «Ляонина», заложил третий корпус. Но не стоит сравнивать Турцию и Китай, ведь это разные величины. КНР — это вторая в мире держава в экономической сфере. Да и по наращиванию вооружений они не сильно отстают от США», — продолжает аналитик.

    При этом собеседник ФАН напоминает, что Турция, действительно много денег тратит на вооружение. Ее оборонный бюджет порой даже превышает те средства, которые Великобритания и Франция тратят на развитие своего вооружения.

    ВМС Турции

    «Надо признать, что турецкие вооруженные силы в Европе по мощи и по развитию опережают вооруженные силы и Англии, и Франции, и той же Германии. И тем не менее свои подводные лодки турки заказывали немцам, фрегаты строили по какой-то европейской технологии. Вопрос в том, зачем туркам авианосец? Она занимает выход в Черное море, где авианосцы априори не могут находиться, есть такой закон. Там могут базироваться только авианесущие крейсеры. И то это работает по принципу: пришел, побыл там немного и ушел. Может, у них в дальнем прицеле Средиземное море, Индийский океан или Атлантика, но я не думаю, что у них хватит возможностей и амбиций. Так что это заявление, скорее всего, не более чем просто бравада турецкого лидера. Он просто хочет показать свое величие, хочет показать, что он номер один в исламском мире», — заключил Дандыкин.

    Напомним, корабли класса MİLGEM входят в национальную программу военного строительства, утвержденную в 1996 году. Первое судно проекта — корвет TCG Heybeliada спустили на воду в сентябре 2008 года, тремя годами позже турецкие ВМС приняли его на вооружение.

    В настоящее время ВМС Турции располагают 13 субмаринами типов Атылай», «Превезе», «Гюр»; 16 фрегатами проектов «Явуз», «Барбарос»и G. Кроме того, в турецком флоте активно используются восемь корветов типа B и MILGEM.

    Автор: Сергей Чемеков
    #турция #эрдоган #анкара #дандыкин #авианосец
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Путин встретился с главой КНР в Кремле

        19:55 3 Июля 2017 88
        Читать
        19:33
        Сегодня

        Клинцевич объяснил призыв экс-главы Минобороны Украины устроить взрывы в Москве
        18:30
        Сегодня

        Врач: Такой ужасной ситуации с медициной, как на Украине, нет даже в Африке!
        16:33
        Сегодня

        Сирия побеждает при поддержке России: США отказываются от ультиматума Асаду
        16:21
        Сегодня

        Синоптики пообещали москвичам солнечное и теплое завершение июля
        16:09
        Сегодня

        Москва ищет «окна» для встречи Путина и Трампа на саммите G20 в Гамбурге

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1763

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1772

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8852

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2940

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2338
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ считает теракт в Дамаске попыткой сорвать урегулирование в Сирии

        МИД РФ считает теракт в Дамаске попыткой сорвать урегулирование в Сирии

        18:46   3 Июля 2017
        249
        Врач: Такой ужасной ситуации с медициной, как на Украине, нет даже в Африке!

        Врач: Такой ужасной ситуации с медициной, как на Украине, нет даже в Африке!

        18:30   3 Июля 2017
        525
        В России запретили оставлять детей до 7 лет в припаркованных машинах

        В России запретили оставлять детей до 7 лет в припаркованных машинах

        18:17   3 Июля 2017
        85
        Сирия: Дамаск считает удары США по авиабазе «Шайрат» агрессией, лишенной оснований

        Сирия: Дамаск считает удары США по авиабазе «Шайрат» агрессией, лишенной оснований

        13:29   3 Июля 2017
        447