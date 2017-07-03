Бравада Эрдогана: военный эксперт объяснил желание Турции построить авианосец
Анкара намерена построить авианосец своими силами, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая на церемонии спуска на воду четвертого корвета турецкого производства Kınalıada на верфях Стамбула. Строительство такого корабля говорит о желании показать всему исламскому миру свое превосходство, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.
«Мы полностью завершили реализацию 14 проектов военных кораблей, на очереди еще 10 проектов. Мы создадим и собственный авианосец, мы решительно на это настроены и не сомневаемся в успехе. Мы должны вывести Турцию в лидеры военного кораблестроения, и авианосец для нас уже не далекая мечта», — отметил турецкий лидер.
Он также заявил, что необходимость в технологической независимости Турции с каждым годом растет.
«Даже если мы обеспечиваем покрытие ряда острых потребностей из-за рубежа, все равно мы должны основываться на национальных возможностях. Корвет полностью спроектирован в Турции, на 65% произведен на основе отечественных технологий», — добавил Эрдоган.
Кроме того, президент Турции обозначил планы на будущее — к 2023 году, когда Анкара будет отмечать столетие создания республики, зависимость государства от импорта продукции военного назначения должна быть устранена.
«Объективно, Турция — это региональная держава с большими, очень большими амбициями на позицию супердержавы. Тут вступает в игру прошлое Османской империи, которая стала одна из крупнейших погибших империй. В настоящее время судостроение Турции позволяет собирать подводные лодки, фрегаты, в какой-то степени даже эсминцы. У них есть технологии, этого никто не может отрицать, но если Анкара планирует своими силами строить авианосец — то это будет очень сложной, даже практически невыполнимой задачей», — поясняет ситуацию военный эксперт.
По мнению Василия Дандыкина, при создании полноценного авианосца, как в случае с французским «Шарль де Голлем» или британским кораблем «Королева Елизавета», понадобится много ресурсов, и не только материальных.
«Самостоятельно турки вряд ли смогут построить такой корабль, так как это требует серьезных технологий и определенных возможностей, коих у Анкары просто нет. Они есть у России, США, Китая, который после покупки у Украины советского «Варяга» и создания своего «Ляонина», заложил третий корпус. Но не стоит сравнивать Турцию и Китай, ведь это разные величины. КНР — это вторая в мире держава в экономической сфере. Да и по наращиванию вооружений они не сильно отстают от США», — продолжает аналитик.
При этом собеседник ФАН напоминает, что Турция, действительно много денег тратит на вооружение. Ее оборонный бюджет порой даже превышает те средства, которые Великобритания и Франция тратят на развитие своего вооружения.
«Надо признать, что турецкие вооруженные силы в Европе по мощи и по развитию опережают вооруженные силы и Англии, и Франции, и той же Германии. И тем не менее свои подводные лодки турки заказывали немцам, фрегаты строили по какой-то европейской технологии. Вопрос в том, зачем туркам авианосец? Она занимает выход в Черное море, где авианосцы априори не могут находиться, есть такой закон. Там могут базироваться только авианесущие крейсеры. И то это работает по принципу: пришел, побыл там немного и ушел. Может, у них в дальнем прицеле Средиземное море, Индийский океан или Атлантика, но я не думаю, что у них хватит возможностей и амбиций. Так что это заявление, скорее всего, не более чем просто бравада турецкого лидера. Он просто хочет показать свое величие, хочет показать, что он номер один в исламском мире», — заключил Дандыкин.
Напомним, корабли класса MİLGEM входят в национальную программу военного строительства, утвержденную в 1996 году. Первое судно проекта — корвет TCG Heybeliada спустили на воду в сентябре 2008 года, тремя годами позже турецкие ВМС приняли его на вооружение.
В настоящее время ВМС Турции располагают 13 субмаринами типов Атылай», «Превезе», «Гюр»; 16 фрегатами проектов «Явуз», «Барбарос»и G. Кроме того, в турецком флоте активно используются восемь корветов типа B и MILGEM.