Бравада Эрдогана: военный эксперт объяснил желание Турции построить авианосец

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Анкара намерена построить авианосец своими силами, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая на церемонии спуска на воду четвертого корвета турецкого производства Kınalıada на верфях Стамбула. Строительство такого корабля говорит о желании показать всему исламскому миру свое превосходство, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

«Мы полностью завершили реализацию 14 проектов военных кораблей, на очереди еще 10 проектов. Мы создадим и собственный авианосец, мы решительно на это настроены и не сомневаемся в успехе. Мы должны вывести Турцию в лидеры военного кораблестроения, и авианосец для нас уже не далекая мечта», — отметил турецкий лидер.

Он также заявил, что необходимость в технологической независимости Турции с каждым годом растет.

«Даже если мы обеспечиваем покрытие ряда острых потребностей из-за рубежа, все равно мы должны основываться на национальных возможностях. Корвет полностью спроектирован в Турции, на 65% произведен на основе отечественных технологий», — добавил Эрдоган.

Кроме того, президент Турции обозначил планы на будущее — к 2023 году, когда Анкара будет отмечать столетие создания республики, зависимость государства от импорта продукции военного назначения должна быть устранена.

«Объективно, Турция — это региональная держава с большими, очень большими амбициями на позицию супердержавы. Тут вступает в игру прошлое Османской империи, которая стала одна из крупнейших погибших империй. В настоящее время судостроение Турции позволяет собирать подводные лодки, фрегаты, в какой-то степени даже эсминцы. У них есть технологии, этого никто не может отрицать, но если Анкара планирует своими силами строить авианосец — то это будет очень сложной, даже практически невыполнимой задачей», — поясняет ситуацию военный эксперт.

По мнению Василия Дандыкина, при создании полноценного авианосца, как в случае с французским «Шарль де Голлем» или британским кораблем «Королева Елизавета», понадобится много ресурсов, и не только материальных.

«Самостоятельно турки вряд ли смогут построить такой корабль, так как это требует серьезных технологий и определенных возможностей, коих у Анкары просто нет. Они есть у России, США, Китая, который после покупки у Украины советского «Варяга» и создания своего «Ляонина», заложил третий корпус. Но не стоит сравнивать Турцию и Китай, ведь это разные величины. КНР — это вторая в мире держава в экономической сфере. Да и по наращиванию вооружений они не сильно отстают от США», — продолжает аналитик.

При этом собеседник ФАН напоминает, что Турция, действительно много денег тратит на вооружение. Ее оборонный бюджет порой даже превышает те средства, которые Великобритания и Франция тратят на развитие своего вооружения.

«Надо признать, что турецкие вооруженные силы в Европе по мощи и по развитию опережают вооруженные силы и Англии, и Франции, и той же Германии. И тем не менее свои подводные лодки турки заказывали немцам, фрегаты строили по какой-то европейской технологии. Вопрос в том, зачем туркам авианосец? Она занимает выход в Черное море, где авианосцы априори не могут находиться, есть такой закон. Там могут базироваться только авианесущие крейсеры. И то это работает по принципу: пришел, побыл там немного и ушел. Может, у них в дальнем прицеле Средиземное море, Индийский океан или Атлантика, но я не думаю, что у них хватит возможностей и амбиций. Так что это заявление, скорее всего, не более чем просто бравада турецкого лидера. Он просто хочет показать свое величие, хочет показать, что он номер один в исламском мире», — заключил Дандыкин.

Напомним, корабли класса MİLGEM входят в национальную программу военного строительства, утвержденную в 1996 году. Первое судно проекта — корвет TCG Heybeliada спустили на воду в сентябре 2008 года, тремя годами позже турецкие ВМС приняли его на вооружение.

В настоящее время ВМС Турции располагают 13 субмаринами типов Атылай», «Превезе», «Гюр»; 16 фрегатами проектов «Явуз», «Барбарос»и G. Кроме того, в турецком флоте активно используются восемь корветов типа B и MILGEM.