Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Time to Say Goodbye to Afghanistan («Пришло время попрощаться с Афганистаном»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом The National Interest.

Автор: Амитай Эциони

Время, когда президент США Дональд Трамп планировал вывести силы США из афганской неразберихи и возлагал на своих предшественников ответственность за учинение катастрофы, стремительно подходит к концу. Еще несколько недель, и он может стать третьим президентом, который понесет ответственность за эту войну. Предоставление возможности военному аппарату определять размеры контингентов, посылаемых в Афганистан, могло бы быть здравой идеей (пусть профессионалы принимают такие тактические решения), если бы только это не было отражением намерения президента продолжения уже избранного им курса. Подобное решение должно было соответствовать видению не только Пентагона, но и разведывательного сообщества, Государственного департамента США, а также сотрудников Совета национальной безопасности США. Однако президент принимает решения по-другому. Он просто переводит это в компетенцию Пентагона.

У Пентагона собственная повестка дня. В ведомстве не хотят признавать, что война проиграна. Американские военачальники не могут отстраниться от того, что сейчас происходит в Афганистане и переложить ответственность на предшественников, как это может сделать Трамп. В то же время Пентагон очень хорошо понимает, что, даже когда в Афганистане было в двадцать раз больше военных, «мы не выиграли войну». Пентагон, видимо, лучше будет выглядеть хромающим, чем проигравшим войну. Неудивительно, что ни один из генералов не ссылается на то, что американцы победили в Афганистане. Используются такие фразы, как «создание стабильности» (генерал Аллен). Бывший командующий Центральным командованием США генерал Дэвид Петреус ожидает, что многие поколения американцев будут воевать в Афганистане. При этом он добавляет, что «мы были в Корее более 65 лет».

Что бы ни побуждало Пентагон проводить подобный курс в Афганистане, возможные причины, которые могут обуславливать эти действия, не внушают оптимизма. На утверждение о том, что афганским силам необходимо больше тренировок и консультаций специалистов, спустя уже 16 лет возникает очевидный вопрос: разве еще один год что-то кардинально изменит в сложившейся ситуации? Генерал Петреус утверждает, что США должны продолжать миссию в Афганистане, чтобы «удостовериться в том, что страна вновь не станет убежищем для «Аль-Каиды» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) и других международных экстремистских организаций, как это было во время атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября». Аргумент о том, что, «если мы не будем бороться с ними там, то они будут бороться с нами здесь» — столь избитый, что едва ли оправдывает себя.

Начнем с того, что «Талибан» (организация запрещена Верховным судом РФ) (который мы создали и вооружили, чтобы бороться с СССР) — это не международная террористическая организация, а местная повстанческая группа. Террористы, которые атаковали США, были не из «Талибана», а из «Аль-Каиды». Это правда, что талибы принимали их, однако в основном они [члены «Аль-Каиды»] были саудитами, которых воспринимали как иностранцев. Талибы относились к ним как к гостям, в соответствии с очень большой важностью, уделяемой гостеприимству в этой стране. «Талибан» заплатил очень большую цену за эту ошибку. Совершенно нет причин ожидать, что они повторят ее. Они борются с США, потому что хотят управлять своей страной, не нашей.

Мнение о том, что вывод войск США вновь превратит Афганистан в учебную базу для террористов, не учитывает то, что самые последние террористические атаки на Западе осуществлялись местными жителями, использовавшими «импровизированное» оружие: машины или ножи, а самих экстремистов обучали чуть ли не в Интернете (хотя это не доказано). Еще большее количество отправленных в Афганистан солдат ничего не сделает, чтобы остановить террористов. Кроме того, теперь, когда у «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) имеются базы более чем в шести странах, а мы хотим бороться с террористами, «оккупируя» страны, в которых они предположительно могут быть обучены. США должны также отправить свои войска в Ливию, Сирию, Ирак, Йемен, Сомали, части Нигерии и Мали, и оставаться там. И основное место подготовки бойцов «Талибана» находится в Пакистане, властей которого США не удалось принудить помочь остановить экстремистов.

И последнее, но не менее важное — повторить часто цитируемую, но все же мудрую фразу о том, что «мы должны быть уверены, что не создаем больше террористов, чем убиваем». Жертвы среди гражданского населения, которые появились в связи с войной против терроризма, представляют собой основное орудие, с помощью которого осуществляется привлечение новых бойцов для тех, кто стремится навредить США.

В Афганистане мы можем спокойно позволить афганскому народу разобраться в собственной судьбе. Там и в других странах США должны взаимодействовать с умеренными мусульманами, чтобы противостоять экстремистам. Большая часть работы по защите нас от террористов должна приходиться на долю департамента по внутренней безопасности, местной полиции, бдительных граждан, и профессионалов в области психического здоровья, а также тех, кто продвигает идеи цивилизованности, вместо ненависти. Пентагон рассматривает идею о «не-поражении» в Афганистане лишь как одну из таковых, объединяющих нацию. Эти идеи получили распространение после победы в 2003-м и уничтожения большей части лагерей «Аль-Каиды» в последующие годы.

* Организация запрещена на территории РФ.