Сирия: боевики подвергли ракетному обстрелу город Израа на границе с Иорданией

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Дамаск, 3 июля. В Сирии террористы нанесли ракетный удар по жилым кварталам города Израа, который находится на границе с Иорданией. В результате обстрела ранения получили 11 мирных жителей. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

По данным агентства, в больницу города Израа были доставлены 11 пострадавших, пять из них - женщины. При этом состояние трех из них оценивается как критическое. Врачи приняли решение направить женщин в больницу Дамаска, где есть все необходимое, чтобы помочь пострадавшим.

Стоит напомнить, что 1 июня армия Сирии вернула под свой контроль позиции в районе города Эль-Баас, которые были утрачены неделю назад. В ходе боевых столкновений боевики понесли ощутимые потери и были вынуждены спасаться бегством.