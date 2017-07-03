Серийное производство бюджетной Tesla Model 3 начнется 7 июля

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Пало-Альто (США), 3 июля. Серийное производство бюджетного электромобиля Tesla Model 3 может начаться 7 июля. Об этом в понедельник заявил глава Tesla Илон Маск, отметив, что компания получила все необходимые для запуска конвейера документы на две недели раньше.

Таким образом, первые покупатели смогут получить машины уже 28 июля. Специально для них будет организована вечеринка. В августе Tesla увеличит производство до 100 автомобилей, а к концу года компания будет производить по 20 тыс. машин в месяц.

Отметим, что минимальная цена Model 3 составляет 35 тыс. долларов. Электромобиль способен проехать 346 км без подзарядки и разгоняться до 100 км в час за 6 секунд.