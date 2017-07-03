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Серийное производство бюджетной Tesla Model 3 начнется 7 июля
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    Серийное производство бюджетной Tesla Model 3 начнется 7 июля

    19:21  3 Июля 2017  /обновлено: 19:21  03 Июля 2017
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    Серийное производство бюджетной Tesla Model 3 начнется 7 июля

    Пало-Альто (США), 3 июля. Серийное производство бюджетного электромобиля Tesla Model 3 может начаться 7 июля. Об этом в понедельник заявил глава Tesla Илон Маск, отметив, что компания получила все необходимые для запуска конвейера документы на две недели раньше.

    Серийное производство бюджетной Tesla Model 3 начнется 7 июля

    Таким образом, первые покупатели смогут получить машины уже 28 июля. Специально для них будет организована вечеринка. В августе Tesla увеличит производство до 100 автомобилей, а к концу года компания будет производить по 20 тыс. машин в месяц.

    Отметим, что минимальная цена Model 3 составляет 35 тыс. долларов. Электромобиль способен проехать 346 км без подзарядки и разгоняться до 100 км в час за 6 секунд.

     

    Автор: Геннадий Плющев
    #маск
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