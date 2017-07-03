Порошенко обсудил Донбасс с делегацией конгресса США

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Киев, 3 июля. Президент Украины Петр Порошенко встретился с членами делегации конгресса Соединенных Штатов Америки. Об этом проинформировали официальные представители украинского политика.

В ходе диалога стороны обсудили ситуацию в зоне военного конфликта в Донбассе.

«Обсуждались также вопросы укрепления обороноспособности Украины,… а также усиление инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества», — указано в заявлении.

Ранее стало известно о том, что украинские силовики два раза обстреляли населенные пункты ЛНР.