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В последнем сезоне «Игры престолов» увеличат продолжительность серий
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    В последнем сезоне «Игры престолов» увеличат продолжительность серий

    19:07  3 Июля 2017
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    В последнем сезоне «Игры престолов» увеличат продолжительность серий

    Нэшвилл, 3 июля. Создатели популярного сериала «Игра престолов» могут увеличить хронометраж серий в последнем сезоне. Об этом рассказала звукорежиссер Паула Файрфилд на первом фанатском фестивале Con of Thrones в Нэшвилле.

    В последнем сезоне «Игры престолов» увеличат продолжительность серий

    Раньше продолжительность серии составляла 60 минут, теперь же каждый эпизод будет длиться по 80 минут. или даже больше Отметим, что такой формат используют сериалы «Шерлок» и «Черное зеркало». В то же время сократится число серий.  Если первые шесть сезонов насчитывали по 10 эпизодов, то уже в седьмом сезоне было семь серий, а в восьмом, как ожидается, их будет шесть.

    Автор: Геннадий Плющев
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