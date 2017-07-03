В последнем сезоне «Игры престолов» увеличат продолжительность серий

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Нэшвилл, 3 июля. Создатели популярного сериала «Игра престолов» могут увеличить хронометраж серий в последнем сезоне. Об этом рассказала звукорежиссер Паула Файрфилд на первом фанатском фестивале Con of Thrones в Нэшвилле.

Раньше продолжительность серии составляла 60 минут, теперь же каждый эпизод будет длиться по 80 минут. или даже больше Отметим, что такой формат используют сериалы «Шерлок» и «Черное зеркало». В то же время сократится число серий. Если первые шесть сезонов насчитывали по 10 эпизодов, то уже в седьмом сезоне было семь серий, а в восьмом, как ожидается, их будет шесть.