Трамп предложил помочь ребенку в Британии, «приговоренному» ЕСПЧ к смерти

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Вашингтон, 3 июля. Американский президент Дональд Трамп призвал помочь страдающему редким генетическим заболеванием 10-месячному ребенку Чарли Гарду, которого собираются отключить от систем жизнеобеспечения в больнице Лондона.

Так, на своей странице в Twitter глава Соединенных Штатов написал, что «если мы можем помочь маленькому Чарли Гарду через наших друзей в Великобритании и Папу Римского, мы были бы рады сделать это».

В свою очередь, британские врачи уверены, что в настоящее время Гард пребывает в терминальной стадии и ему уже ничем нельзя помочь.

If we can help little #CharlieGard, as per our friends in the U.K. and the Pope, we would be delighted to do so. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2017

Напомним, ранее на официальной странице американского лидера в Twitter было опубликовано видео, на котором президент США Дональд Трамп по-мужски «расправляется» с CNN.