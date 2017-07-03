Трамп предложил помочь ребенку в Британии, «приговоренному» ЕСПЧ к смерти
Вашингтон, 3 июля. Американский президент Дональд Трамп призвал помочь страдающему редким генетическим заболеванием 10-месячному ребенку Чарли Гарду, которого собираются отключить от систем жизнеобеспечения в больнице Лондона.
Так, на своей странице в Twitter глава Соединенных Штатов написал, что «если мы можем помочь маленькому Чарли Гарду через наших друзей в Великобритании и Папу Римского, мы были бы рады сделать это».
В свою очередь, британские врачи уверены, что в настоящее время Гард пребывает в терминальной стадии и ему уже ничем нельзя помочь.
Напомним, ранее на официальной странице американского лидера в Twitter было опубликовано видео, на котором президент США Дональд Трамп по-мужски «расправляется» с CNN.