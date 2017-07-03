«Миротворец» отомстил Мите Фомину за слова о российском Крыме

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Крым, 3 июля. Скандальный украинский портал «Миротворец» включил в базу «преступников» российского певца Митю Фомина. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что артист «сознательно нарушил государственную границу Украины» .

Фомин на фестивале во Львове напомнил украинским журналистам, что Крым является российской территорией

Во время интервью журналистка отметила, что Фомин выступал в Крыму, а теперь приезжает на Украину с концертами, и предположила, что СБУ про это, видимо, еще не знает. И поинтересовалась у певца, считает ли он Крым российским.

«По факту это российская территория», — ответил бывший солист группы HI-FI.

Напомним, ранее стало известно, что российская группа Anacondaz в течение трех лет не сможет въехать на территорию Украины из-за концерта в Крыму.