Машкова не пустили в Одессу на съемки продолжения «Ликвидации»
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Киев, 3 июля. Власти Украины не пустили в Одессу известного российского актера Владимира Машкова. Об этом рассказал продюсер Сергей Члиянц.
В городе должны были пройти съемки продолжения телесериала «Ликвидация», в котором Машков играет роль Давида Гоцмана.
«Большой бюджет фильма не потрачен в Одессе. Кинематографисты и артисты нашего города без хорошей работы, а сам город — без любимого фильма», — цитирует его слова телеканал «360».
Ранее стало известно о том, что в базу украинского портала «Миротворец» попал лидер группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков.