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Сирия новости 3 июля 19.30: САА отбила атаку смертников ИГИЛ, в Ракку прибыл курдский женский батальон
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    Сирия новости 3 июля 19.30: САА отбила атаку смертников ИГИЛ, в Ракку прибыл курдский женский батальон

    19:34  3 Июля 2017
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    Сирия новости 3 июля 19.30: САА отбила атаку смертников ИГИЛ, в Ракку прибыл курдский женский батальон

    Сирия, 3 июля. Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливает позиции боевиков в окрестностях населенного пункта Хайан на севере провинции Алеппо, в Хаме отбита атака смертников террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ), сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливали позиции боевиков в окрестностях населенного пункта Хайан на севере провинции Алеппо; вели огонь по террористам ИГ** возле поля Арак; отбили атаку ИГ* на востоке провинции Хама.

    Курды: наступают на деревню Укайриша находящуюся на юго-востоке провинции Ракка.

    «Исламское государство» (ИГИЛ*)*: предприняло попытку контрнаступления в восточной части Хамы.

    «Джабхат ан-Нусра»***: ведет ожесточенны6 бои против сирийской армии в районе Джобар в Дамаске.

    Сирия новости 3 июля 19.30: САА отбила атаку смертников ИГИЛ, в Ракку прибыл курдский женский батальон

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 3 июля 19.30: САА отбила атаку смертников ИГИЛ, в Ракку прибыл курдский женский батальон

    Идут ожесточенные бои в Джобаре, районе Дамаска. Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*** и бойцы исламистской группировки «Фейляк ар-Рахман» выступают против проправительственных сил. Об этом сообщает портал Jobarnews.net. Отметим, что ранее в пригороде Дамаска боевики прямым попаданием уничтожили танк САА. Подконтрольное террористам издание опубликовало кадры уничтожения Т-72 Сирийской арабской армии. Отмечается, что боевики из засады уничтожили бронетехнику прямым попаданием из ПТРК производства США.

    Кроме того, сирийские источники сообщали, что на этом же месте в пригороде столицы Сирии Джобар боевики уничтожили сирийскую БМП-1. Отметим, что террористы плотно окопались в Джобаре и оказывают правительственным войскам серьезное сопротивление.  Террористы при этом активно используют подземные линии сообщения.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 3 июля 19.30: САА отбила атаку смертников ИГИЛ, в Ракку прибыл курдский женский батальон

    САА обстреливает боевиков в окрестностях населенного пункта Хайан на севере провинции. Об этом сообщает издание Syriahr.com. О потерях пока информации нет.

    Ранее сообщалось, что военные РФ прибыли в курдский кантон Африн на северо-западе провинции Алеппо. Отмечается, что колонна российских военных прибыла в кантон Африн перед предстоящим наступлением турецких сил. Как сообщает местный источник в Сирии, в составе колонны были грузовики КамАЗ и броневики «Тигр» и «Тайфун». Ранее Анкара перебросила значительные силы в район курдского Африна. Турецкая группировка снабжена бронетехникой и тяжелой артиллерией. Турки намерены полностью вытеснить курдов из провинции Алеппо.

    Провинция  Хомс

    Сирия новости 3 июля 19.30: САА отбила атаку смертников ИГИЛ, в Ракку прибыл курдский женский батальон

    Уже не первый день к востоку от Пальмиры продолжаются ожесточенные столкновения между подразделениями союзников сирийской армии и боевиками «Исламского государства»**. 5-й штурмовой корпус и палестинская бригада «Лива Аль-Кудс» планомерно продвигаются в направлении ключевого города Ас-Сухна, далее лежит дорога на Дейр эз-Зор.

    Снайперы исламистской группировки «Ахрар аш-Шам» убили четырех солдат САА.  Об этом сообщает Твиттер (@ Fox61A). Между тем сирийская армия обстреляла террористов ИГ* возле поля Арак, передает издание Syriahr.com.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 3 июля 19.30: САА отбила атаку смертников ИГИЛ, в Ракку прибыл курдский женский батальон

    САА обстреливает позиции боевиков в окрестностях населенных пунктов Изра и аль-Хирак. Как сообщает издание Syriahr.com, снаряды предназначались для террористов, скрывающихся в сельских районах.

    Ранее сообщалось, что один из командиров «Хезболлы» погиб накануне в результате столкновения в провинции Даръа подразделений организаций с боевиками ИГИЛ*. Об этом сообщает сайт Syrian War Daily.

    Ситуация в провинции продолжает накаляться. Помимо формирований ИГ* войскам правительственной Сирийской арабской армии и формированиям ее союзников продолжают противостоять различные группировки исламистов. Так, правительственные войска и отряды «Хезболлы» нанесли артиллерийский удар по опорным пунктам «Сирийской свободной армии»** в районе населенного пункта Умм Аль-Маязин.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 3 июля 19.30: САА отбила атаку смертников ИГИЛ, в Ракку прибыл курдский женский батальон

    Курды наступают на деревню Укайриша, находящуюся на юго-востоке. Бойцы отбили атаку ИГ* в квартале Рауда и вошли в квартал аль-Ярмук. Об этом сообщает Твиттер (@ markito0171). Ранее сообщалось, что бойцы SDF захватили оружие и боеприпасы «Исламского государства»* в районе Романия. Медиа-рупор альянса «Сирийские демократические силы» сообщает, что отряды курдского ополчения взяли под своей контроль крупный склад боевиков террористической группировки ИГ*, который находился в западных пригородах неофициальной столицы террористов.

    Также сообщалось, что боевики атаковали позиции «Отрядов народной самообороны» в промышленном районе Ракки. Кроме того, бои идут около рынка Аль-Халл на востоке города.

    Провинция Хама

    Сирия новости 3 июля 19.30: САА отбила атаку смертников ИГИЛ, в Ракку прибыл курдский женский батальон

    САА отбила атаку террористов ИГ* на востоке провинции неподалеку от населенного пункта Акербат. Как сообщает портал Almasdarnews.com,   в операции участвовали элитные формирования Сирийской Арабской армии, включая десантную бригаду «Соколы пустыни». Сообщается, что сирийские правительственные силы отбили отчаянное контрнаступление ИГИЛ* в восточной части Хамы. Террористы стали проявлять воинственность с раннего утра, отмечает издание. Отметим, что в Акербате находится плацдарм террористов, с которого они совершают набеги на газовые поля и «Дорогу жизни». Сирийской армии необходимо выбить боевиков из этого района, чтобы выйти к Дейр эз-Зору.

    Ранее сообщалось, что в первых рядах джихадистов шли смертники с «поясами шахидов». Все три смертника-террориста были уничтожены на подступах к позициям правительственных сил. Подготовкой сирийских элитных бойцов, отразивших атаку смертников, занимались российские военные инструкторы.

    Провинция Кунейтра

    Сирия новости 3 июля 19.30: САА отбила атаку смертников ИГИЛ, в Ракку прибыл курдский женский батальон

    Проправительственные силы отбили атаку боевиков в районе Голанских высот на западе провинции Кунейтра.  Как сообщается, правительственные войска Сирии захватили у боевиков оружие и снаряжение израильского производства. Об успешной операции по зачистке Голанских высот от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*** около населенного пункта Аль-Баас также сообщают сирийские военные источники.

    В ходе боев близ Аль-Бааса был ликвидирован один из главарей террористической группировки. В освобожденных от боевиков районах сирийские бойцы обнаружили большое количество вооружения, военного и медицинского оборудования, произведенного в Израиле. Ранее также отмечалось, что террористы «Ан-Нусры»*** лечатся на территории Израиля.

    Ирак

    Сирия новости 3 июля 19.30: САА отбила атаку смертников ИГИЛ, в Ракку прибыл курдский женский батальон

    Курдский женский батальон Sengal Women Units (YJS) направляется в Ракку, чтобы освободить своих соотечественниц-езидок. Как сообщает издание En.hawarnews.com, бойцы из Сенджара опубликовали заявление об участии курдского женского батальона в освобождении из плена ИГ* похищенных террористами женщин.

    Напомним, ранее  командование иракских ВС сообщило об освобождении квартала Баб аль-Сарай. Несмотря на заверения иракских войск, террористы ИГ* по-прежнему удерживают кварталы Старого города в Мосуле.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #хама #игил #ирак #пальмира #ракка #кунейтра #хомс
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