МИД РФ считает теракт в Дамаске попыткой сорвать урегулирование в Сирии

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Москва, 3 июня. Москва осуждает кровавый теракт в Дамаске, который был совершен на фоне активизации усилий в интересах политико-дипломатического урегулирования внутреннего вооруженного конфликта в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве отметили, тот Москва осуждает очередной теракт в Дамаске, который произошел всего за несколько дней до переговоров в Астане и Женеве.

«Осуждаем эту кровавую вылазку, совершенную на фоне активизации усилий в интересах политико-дипломатического урегулирования внутреннего вооруженного конфликта в Сирии», — говорится в сообщении.

Напомним, 2 июля сотрудники спецслужб Сирии обнаружили на трассе, ведущей к международному аэропорту несколько заминированных автомобилей. Силовикам удалось задержать и уничтожить два автомобиля с бомбами. Однако третий успел въехать в центр города и осуществить подрыв. В результате теракта погибли 20 человек, несколько десятков мирных жителей получили тяжелые осколочные ранения.