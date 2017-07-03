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Клинцевич объяснил призыв экс-главы Минобороны Украины устроить взрывы в Москве
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    Клинцевич объяснил призыв экс-главы Минобороны Украины устроить взрывы в Москве

    19:33  3 Июля 2017
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    Россиянам нечего бояться — Клинцевич о желании экс-главы Минобороны Украины устроить взрывы в Москве

    Экс-глава министерства обороны Украины Анатолий Гриценко призвал взрывать автомобили в Таганроге и Москве. По словам бывшего министра оборонного ведомства, подобные действия станут «ответом России на каждый подрыв машины в Киеве и Мариуполе».

    Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ, член президиума генерального совета партии «Единая Россия» Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, что россиянам не стоит опасаться подобных заявлений бывших чиновников террористической страны.

    Россиянам нечего бояться — Клинцевич о желании экс-главы Минобороны Украины устроить взрывы в Москве

    «В связи с тем, что Гриценко — бывший министр, мы обращаем и будем обращать внимание на подобные угрозы. Что касается мер безопасности, с учетом, в том числе и подобных высказываний, по линии российских правоохранительных органов и особенно по линии спецслужб, делается все, чтобы ничего подобного на территории нашей страны не произошло, — комментирует для ФАН сенатор Клинцевич. — Наши спецслужбы, на самом деле, — большие молодцы, потому что они достаточно глубоко информированы и работают на упреждение. Россиянам не стоит волноваться относительно заявлений со стороны бывших украинских министров. Наши специалисты полностью контролируют ситуацию».

    Бывший министр обороны Гриценко отметил в своем заявлении телеканалу «112 Украина», что если между Украиной и Россией действительно идет война, а не просто «игрища для президента» (имеет в виду Петра Порошенко — Прим. ФАН), то на каждый взорванный в Киеве или Мариуполе автомобиль должны приходиться по две взорванные машины в российских городах.

    «Если это на самом деле война, а не игрища для президента [Петра Порошенко], то это значит, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве», — цитирует Гриценко «Лента.ру».

    Анатолий Гриценко призвал взрывать автомобили в Таганроге и Москве

    «То, что Украина — это террористическое государство, я сказал еще, когда мы задержали украинскую диверсионную группу в Крыму, у которой было заготовлено не менее 25 взрывных устройств для взрыва порядка 20 объектов на территории республики. Группа хотела посеять панику на полуострове, но диверсантам этого сделать не удалось, — вспоминает Франц Клинцевич. — В тот период министром обороны был вышеупомянутый персонаж — Анатолий Гриценко. Все его высказывания показывают, что психологически это ущербный человек, не способный на серьезные мужские поступки и действия, с профессиональной некомпетентностью и политической близорукостью».

    Поводом для громких заявлений бывшего украинского министра стали взрывы в Мариуполе и Киеве, в результате которых погибли двое сотрудников украинских спеццслужб.

    31 марта в Мариуполе взорвался автомобиль полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша. Он погиб на месте, а произошедшее было классифицировано как теракт. 

    Утром 27 июня в Киеве на перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов в Киеве взорвался автомобиль, за рулем которого находился сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал. Он также погиб на месте взрыва, еще один украинец — пожилой прохожий — пострадал. Происшествие также было классифицировано как теракт.

    В обоих случаях украинские политики сразу же увидели в произошедших происшествиях «российский след» и бездоказательно возложили ответственность в обоих инцидентах на Россию. Мотивом, как отмечают на Украине, стала жесткая антироссийская позиция сотрудников украинских спецслужб Хараберюша и Шаповала, Кроме того, в официальном Киеве уверены, что произошедшее — это якобы «российская месть».

    «Взрыв полковника Главного управления разведки Украины, который занимался диверсантами — это результат социальных процессов, которые происходят на Украине, — считает Франц Клинцевич. — Военные эксперты и спецслужбы Украины давно стали инструментарием серьезных людей, управляющих страной. Аналогичные этому взрыву случаи будут происходить и учащаться, поскольку зарплата у сотрудников украинских спецслужб крайне маленькая зарплата, а в кризис все подрабатывают на стороне свои же против своих. Эта тенденция на территории Украины четко видна и будет только усиливаться. Если мне память не изменяет, то это третий или четвертый такой случай, произошедший со специалистами украинских спецслужб, участвовавшими в сомнительных мероприятиях с очень серьезными лицами, формирующими экономику и политику Украины».

    Автор: Алиса Яковлева
    #россия #минобороны #киев #украина #москва #сбу #клинцевич #таганрог #мариуполь #хараберюш #шаповал
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