Клинцевич объяснил призыв экс-главы Минобороны Украины устроить взрывы в Москве

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Экс-глава министерства обороны Украины Анатолий Гриценко призвал взрывать автомобили в Таганроге и Москве. По словам бывшего министра оборонного ведомства, подобные действия станут «ответом России на каждый подрыв машины в Киеве и Мариуполе».

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ, член президиума генерального совета партии «Единая Россия» Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, что россиянам не стоит опасаться подобных заявлений бывших чиновников террористической страны.

«В связи с тем, что Гриценко — бывший министр, мы обращаем и будем обращать внимание на подобные угрозы. Что касается мер безопасности, с учетом, в том числе и подобных высказываний, по линии российских правоохранительных органов и особенно по линии спецслужб, делается все, чтобы ничего подобного на территории нашей страны не произошло, — комментирует для ФАН сенатор Клинцевич. — Наши спецслужбы, на самом деле, — большие молодцы, потому что они достаточно глубоко информированы и работают на упреждение. Россиянам не стоит волноваться относительно заявлений со стороны бывших украинских министров. Наши специалисты полностью контролируют ситуацию».

Бывший министр обороны Гриценко отметил в своем заявлении телеканалу «112 Украина», что если между Украиной и Россией действительно идет война, а не просто «игрища для президента» (имеет в виду Петра Порошенко — Прим. ФАН), то на каждый взорванный в Киеве или Мариуполе автомобиль должны приходиться по две взорванные машины в российских городах.

«Если это на самом деле война, а не игрища для президента [Петра Порошенко], то это значит, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве», — цитирует Гриценко «Лента.ру».

«То, что Украина — это террористическое государство, я сказал еще, когда мы задержали украинскую диверсионную группу в Крыму, у которой было заготовлено не менее 25 взрывных устройств для взрыва порядка 20 объектов на территории республики. Группа хотела посеять панику на полуострове, но диверсантам этого сделать не удалось, — вспоминает Франц Клинцевич. — В тот период министром обороны был вышеупомянутый персонаж — Анатолий Гриценко. Все его высказывания показывают, что психологически это ущербный человек, не способный на серьезные мужские поступки и действия, с профессиональной некомпетентностью и политической близорукостью».

Поводом для громких заявлений бывшего украинского министра стали взрывы в Мариуполе и Киеве, в результате которых погибли двое сотрудников украинских спеццслужб.

31 марта в Мариуполе взорвался автомобиль полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша. Он погиб на месте, а произошедшее было классифицировано как теракт.

Утром 27 июня в Киеве на перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов в Киеве взорвался автомобиль, за рулем которого находился сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал. Он также погиб на месте взрыва, еще один украинец — пожилой прохожий — пострадал. Происшествие также было классифицировано как теракт.

В обоих случаях украинские политики сразу же увидели в произошедших происшествиях «российский след» и бездоказательно возложили ответственность в обоих инцидентах на Россию. Мотивом, как отмечают на Украине, стала жесткая антироссийская позиция сотрудников украинских спецслужб Хараберюша и Шаповала, Кроме того, в официальном Киеве уверены, что произошедшее — это якобы «российская месть».