Крупнейший музыкальный фестиваль в Швеции отменили из-за всплеска изнасилований

Лондон, 3 июля. В Швеции по причине изнасилования было решено отменить крупнейший музыкальный фестиваль Bravalla-2018. По информации «Би-би-си», после фестиваля в Норрчёпинге в 2017 году полиция получила 11 заявлений о сексуальных домогательствах.

Как рассказали журналистам в правоохранительных органах, на фестивале также зафиксирован один случай изнасилования.

Организаторы ежегодного мероприятия, на площадке которого в разные годы выступали System of a Down, Linkin Park, The Killers и Робби Уильямс, признались, что не способны обеспечить безопасность своих гостей.

