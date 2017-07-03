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Крупнейший музыкальный фестиваль в Швеции отменили из-за всплеска изнасилований
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    Крупнейший музыкальный фестиваль в Швеции отменили из-за всплеска изнасилований

    18:51  3 Июля 2017
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    Крупнейший музыкальный фестиваль в Швеции отменили из-за всплеска изнасилований

    Лондон, 3 июля. В Швеции по причине изнасилования было решено отменить крупнейший музыкальный фестиваль Bravalla-2018. По информации «Би-би-си», после фестиваля в Норрчёпинге в 2017 году полиция получила 11 заявлений о сексуальных домогательствах.

    Как рассказали журналистам в правоохранительных органах, на фестивале также зафиксирован один случай изнасилования.

    Организаторы ежегодного мероприятия, на площадке которого в разные годы выступали System of a Down, Linkin Park, The Killers и Робби Уильямс, признались, что не способны обеспечить безопасность своих гостей.

    Напомним, ранее сообщалось, что семья украинцев проникла в город Мюнстер в ФРГ под видом беженцев из Сирии. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #швеция
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