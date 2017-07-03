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МИД Казахстана: Делегацию оппозиции на переговорах по Сирии возглавит Аллуш
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    МИД Казахстана: Делегацию оппозиции на переговорах по Сирии возглавит Аллуш

    18:48  3 Июля 2017
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    В МИД Казахстане рассказали, кто возглавит делегацию оппозиции на переговорах в Астане

    Астана, 3 июля. Делегацию сирийской оппозиции на переговорах по Сирии в Астане должен возглавить Мохаммед Аллуш. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

    «По предварительной информации, делегацию сирийской вооруженной оппозиции возглавит Мохаммед Аллуш», — подчеркнул дипломат.

    МИД Казахстана: Делегацию оппозиции на переговорах по Сирии возглавит Аллуш

    Напомним, ранее стало известно о том, что участники межсирийских переговоров в столице Казахстана планируют обсудить зоны деэскалации на территории Сирии.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия
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