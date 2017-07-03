МИД Казахстана: Делегацию оппозиции на переговорах по Сирии возглавит Аллуш

В Избранное

Астана, 3 июля. Делегацию сирийской оппозиции на переговорах по Сирии в Астане должен возглавить Мохаммед Аллуш. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

«По предварительной информации, делегацию сирийской вооруженной оппозиции возглавит Мохаммед Аллуш», — подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее стало известно о том, что участники межсирийских переговоров в столице Казахстана планируют обсудить зоны деэскалации на территории Сирии.