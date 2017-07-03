Макрон объявил, что Европа сбилась с пути

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Париж, 3 июля. Европе удалось справиться с рядом кризисов, однако она сбилась с пути. Так считает президент Франции Эммануэль Макрон.

«Терроризм не побежден. Европейская конструкция находится в кризисе. Наши финансовые балансы ухудшились, а долг вырос. Инвестиции слабые, безработица достигла невероятного уровня», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее стало известно о том, что на полях саммита G20 в Гамбурге встретятся президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон.