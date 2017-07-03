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Инженер Голод создал уменьшенную копию пирамиды, разрушенной ураганом
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    Инженер Голод создал уменьшенную копию пирамиды, разрушенной ураганом

    18:50  3 Июля 2017
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    Инженер Голод создал уменьшенную копию пирамиды, разрушенной ураганом

    Москва, 3 июля. Российский инженер Александр Голод установил на Новорижском шоссе в Московской области миниатюрную версию своей пирамиды, которая разрушилась во время урагана.

    Инженер Голод создал уменьшенную копию пирамиды, разрушенной ураганом

    Высота конструкции составляет 14 метров. По словам Голода, это лишь временное сооружение, которое будет стоять, пока не построят полноценную пирамиду высотой до 100 метров. Примерное время строительства составит от года до полутора лет.

    Напомним, что в конце мая пирамиду Голода на Новорижском шоссе снесло ветром. Конструкция обрушилась на страусиную ферму, находящуюся неподалеку, в результате чего пострадала одна птица.

    Автор: Геннадий Плющев
    #голодец
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