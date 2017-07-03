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Украина
Врач: Такой ужасной ситуации с медициной, как на Украине, нет даже в Африке!
Украина
Врач: Такой ужасной ситуации с медициной, как на Украине, нет даже в Африке!
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    Врач: Такой ужасной ситуации с медициной, как на Украине, нет даже в Африке!

    18:30  3 Июля 2017  /обновлено: 18:31  03 Июля 2017
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    Врач: Такой ужасной ситуации с медициной, как на Украине, нет даже в Африке!

    Киев, 3 июля. Врачи и чиновники на специально созванной пресс-конференции в киевском агентстве «ГолосUA» рассказали журналистам о резком росте пищевых отравлений на Украине, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

    Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени Богомольца, назвала общее состояние медицины на Украине «ужасающим» и признала, что «такого нет даже в Африке».

    «Всем интересно решать какие-то глобальные проблемы, а вот реальные – неинтересно. Будет эпидемия бутулизма или не будет, будет ли дифтерия в стране, достоверно неизвестно, а тратить на профилактику силы и средства чиновники не хотят. Такой подход недопустим. Под угрозой национальная безопасность страны. Я думаю, такой ситуации с медициной нет даже в Африке», - заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени Богомольца. 

    Кроме того, врач объяснила, почему в стране наблюдается резкий рост пищевых отравлений и кишечных инфекций.
     
    «Нет никакой уверенности в качестве продукции, которая продается в украинских магазинах. Потому что на Украине последние 2,5 года запрещены все проверки. Все пущено на самотек, все качество под честное слово. Под честное слово в нашей стране! Я знаю многих людей, которые после этого вообще перестали покупать продукты в украинских магазинах. Потому что все бесконтрольно, все держится на честном слове, а ведь для бизнеса главное – прибыль», - рассказала ФАН Ольга Голубовская.

    «В стране нет сыворотки от ботулизма. Ее нет на протяжении уже трех лет, после того как Украина отказалась закупать в России по политическим причинам. Число заболеваний корью выросло в 70 раз! Своих мощностей для производства сывороток и вакцин на Украине нет», - объяснила ситуацию заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени Богомольца.

    При этом врач призвала украинцев соблюдать меры безопасности и, в первую очередь, отказаться от употребления в летний период кремовых изделий, а также молока, рыбы и мяса.  

    Глава Госпродуктпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, что ситуацию можно рассматривать как критическую. Так, после проверок киевских предприятий из 103 только в 4 не нашли нарушений, а по итогам 30% были закрыты для исправления нарушений. Также Рубан заявил, что лишь треть работников пищепрома имеют подлинные санитарные книжки. 

    Ранее Держпродспоживслужба зафиксировала на Полтавщине, Сумщине, в Запорожской области сотни случаев заболевания ботулизмом. До этого ботулизм уже отправил в больницы, а затем и морги, жителей Винницкой, Херсонской областей и Киева. Источник смертоносной болезни во всех случаях - вялено-копченая рыба. Кроме того, в июне-июле 2017 года были зафиксированы массовые отравления в киевских ресторанах японской кухни.

    Автор: Степан Коцаба специально для ФАН Киев
    #киев
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