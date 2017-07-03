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В России запретили оставлять детей до 7 лет в припаркованных машинах
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    В России запретили оставлять детей до 7 лет в припаркованных машинах

    18:17  3 Июля 2017
    42

    В России запретили оставлять детей до 7 лет в припаркованных машинах

    Москва, 3 июля. Правительство России приняло постановление, которое запрещает оставлять детей младше семи лет одних в автомобиле. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже подписал документ.

    «Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше семи лет в отсутствие совершеннолетнего лица», — говорится в тексте постановления, опубликованного на сайте кабинета министров.

    Изменения правил также коснулись перевозки несовершеннолетних. Детей до семи лет можно перевозить только в автокресле, а вот ребят от 7 до 11 лет уже разрешается перевозить на обычном пассажирском кресле, но при условии, что они будут пристегнуты ремнями безопасности.

    Автор: Геннадий Плющев
    #медведев
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