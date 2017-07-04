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Хмеймим: на авиабазу ВКС РФ прибыла БМПТ «Терминатор»
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    Хмеймим: на авиабазу ВКС РФ прибыла БМПТ «Терминатор»

    10:18  4 Июля 2017
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    Хмеймим: на авиабазу ВКС РФ прибыла БМПТ «Терминатор»

    Хмеймим, 4 июля. Сирийский блогер опубликовал снимки уникальной российской техники на авиабазе «Хмеймим».

    Боевая машина поддержки танков «Терминатор» была сфотографирована во время визита президента Сирийской арабской республики Башара Асада на базу «Хмеймим». Сирийский источник отмечает, что достоинства российского «Терминатора» оценили бойцы элитных сирийских подразделений «Силы Тигра» и «Ястребы пустыни».

    Боевая машина огневой поддержки предназначена для действий в составе танковых подразделений, она служит для подавления танкоопасных средств противника, а также для уничтожения живой силы, вооруженной гранатометами и ПТРК.

     

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хмеймим #башар асад #терминатор
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