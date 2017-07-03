Береговая охрана Греции обстреляла турецкий сухогруз в Эгейском море

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Анкара, 3 июля. Сотрудники береговой охраны Греции открыли огонь по сухогрузу, шедшему под турецким флагом в Эгейском море. Согласно предварительной информации, поводом для стрельбы стал отказ капитана заходить в порт греческого острова Родос для проверки груза.

Команда корабля обнаружила 36 пулевых отверстий в корпусе судна. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало. Греция выслала еще два катера береговой охраны на место происшествия.

Как передает турецкий телеканал NTV, корабль грузился в турецком порту Искендерун и направлялся в сторону Измитского залива Мраморного моря.