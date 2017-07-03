Путин и другие лидеры G20 по итогам саммита примут неподписное коммюнике

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Москва, 3 июля. Итогом работы на саммите G20, в котором примет участие президент России Владимир Путин, станет неподписное коммюнике, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Все решения «Группы двадцати» предполагается объединить в принимаемое лидерами по итогам саммита коммюнике (неподписное), к которому будет прилагаться перечень утвержденных лидерами рабочих документов, включая планы действий профильных рабочих групп, коммюнике отраслевых министров и доклады МВФ, ВБ, ОЭСР, СФС», — говорится в сообщении Кремля.

Участники саммита за два дня затронут вопросы борьбы с терроризмом, проблемы текущей макроэкономической ситуации, обсудят угрозы изменения климата, миграционные процессы в современном мире, а также влияния цифровых технологий на глобальную экономику и безопасность и многое другое.