Житель Саратова выбросил умершую мать на помойку

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Саратов, 3 июля. Житель Саратова вынес тело умершей матери на улицу и оставил там по причине отсутствия денег. Об этом рассказали в региональном управлении СКР.

Как стало известно, 53-летний мужчина положил тело в картонную коробку, которую вынес на улицу и оставил возле одного из домов на Крымской улице в Заводском районе города.

Умершей оказалась жительницей одного из соседних домов. Выяснилось, что она проживала вместе с безработным сыном. Семья жила только на пенсию матери.

Мужчина объяснил свой поступок безденежьем.

В настоящее время по факту инцидента проводится доследственная проверка.

Ранее агентство Ura.Ru сообщило, что тюменские следователи начали проверку обстоятельств гибели 9-летнего мальчика и 8-летней девочки, тела которых нашли 1 июля.