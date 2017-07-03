ДНР будет добиваться улучшения условий содержания пленных в украинских тюрьмах

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Донецк, 3 июля. На следующем заседании Контактной группы в Минске представители Донецкой народной республики поднимут вопрос об условиях содержания пленных ДНР в украинских тюрьмах. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«На предстоящей встрече в Минске я в очередной раз подниму вопрос об условиях содержания наших пленных в украинских тюрьмах. Мы фиксируем все нарушения прав человека, совершенные украинской стороной», — пояснила она.

Морозова также добавила, что военные преступления не имеют срока давности, поэтому украинским силовикам и должностным лицам придется ответить за преступления против мирного населения Донбасса.