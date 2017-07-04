Мои соседи Путин и Шойгу. Колонка Руслана Мармазова

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Среди моих соседей не только два уважаемых джентльмена, обозначенные в заголовке, их множество. Тысячи прекрасных и достойных людей. Вы спросите, что это за место, в котором мы могли бы обитать бок о бок? На сайте «Миротворец».

О пользе гнусного явления

С одной стороны, среди гнусных явлений, которыми изобилует современная Украина, этот интернет-ресурс и его клоны — одно из самых показательных, знаковых даже. Выкладывать персональные данные людей, навешивать ярлыки и сморкаться в презумпцию невиновности — на такое в мире способны только самые отмороженные люди. И надо же было такому случиться, что они сконцентрировались именно в Киеве.

Даже деятели демократического запада, так старательно делающие вид, что у кормила украинской власти сейчас не хунта беззаконная, а нечто херувимоподобное, в случае с «Миротворцем» брезгливо морщат свои чувствительные носики. И даже грозят пальчиком, когда на сайт вдруг вывалили информацию об иностранных журналистах, аккредитованных в ДНР. Безобразие недопустимо. Полагаю, вы знаете тональность либерального визга, когда дело касается их, а не чьих-то других прав и свобод.

Но с другой-то стороны, где еще найдешь такой удобный путеводитель по своим идеологическим соратникам? Разумеется, на «Миротворце» собраны разные люди и информация о них. Понятно, подана она коряво и скудоумно (а чего вы хотели от авторского коллектива такого сайта?), но одно очевидно: всякий, на кого там заведена страничка, — противник «пещерного людоедского нацистского режима, окопавшегося на берегах Днепра». А стало быть — мой союзник или даже друг, товарищ и брат.

Наличие же среди скромных антифашистов, рядовых сторонников Русского мира, интернационалистов, участников донбасского сопротивления и просто людей здравого смысла, таких масштабных фигур, как, скажем, Владимир Путин или Сергей Шойгу, только повышает престижность списка. Мне лестно находиться рядом с ними, а также с выдающимися деятелями российской культуры, честными журналистами, легендарными командирами боевых отрядов ДНР и ЛНР, подвижниками и просветителями.

Отдельная позиция — Олесь Бузина. Пуля, убившая его, отлита не где-то там, а именно на «Миротворце», что делает сайт не просто клоунской затеей неумных людей, но событием откровенно преступным, кровавым.

Понятно, не всякий порядочный человек отражен на «Миротворце», но всякий там присутствующий — порядочный человек. Кстати, обратите внимание, как много оказалось таких людей. И как от этого факта корежит киевский режим.

Предтеча «Миротворца»

Надо сказать, что сайт возник не спонтанно. Программа запугивания политических оппонентов и инакомыслящих разрабатывалась и обкатывалась на бывшей Украине давно. Просто сейчас это действо приобрело бесстыдный размах. Предтечей такого рода сайтов был вброс образца 2005 года. Тогда, как вы наверняка помните, как раз обкатывались технологии майдана, но его авторы были еще робкими и сдержанными. Правда, они и проверяли, к чему готово общество. А когда оказалось, что оно готово ко многому, тогда и случился Армагеддон украинского значения.

В 2005 году в информационной среде загулял любопытный список дончан,которые активно сопротивлялись «оранжевому» безумию. Авторство, конечно же, стыдливо утаивалось, но перечень фамилий выглядел очень подлинно, убедительно и системно. Его явно готовили не дилетанты, но в тот период ограничились только фамилиями. А может быть просто спешили и не успели усугубить проект телефонами, адресами и тому подобными подробностями? Не знаю.

Общий массив текста был разбит на четыре категории. В первую, самую немногочисленную, зато крупную калибром, входили значительные донецкие предприниматели, региональные руководители, городские управленцы высокого уровня. Вторая была больше и пестрее по составу, третья еще обширней, четвертая самая многочисленная. Вокруг списка загуляли анонимные комментарии, мол, первых-то сразу убивать станут, по вторым посмотрят, но в тюрьму точно. Третьих и четвертых, в принципе, тоже на перековку, потому что все они враги Украины. В отличие от нынешнего многотысячного «Миротворца», тогда таких было несколько сотен человек.

Примечательно, что список вызвал прямо противоположную от запланированной реакцию. Дончане не испугались, а только озлобились и убедились в правильности своих действий. Оказалось, что находиться в перечне даже престижно.

Громкий газетный успех

В то время я редактировал донецкий выпуск «Комсомольской правды» и решил опубликовать списки для Донецкой области. Подумалось, что люди должны знать о том, что начата «охота на ведьм» и кого, собственно, считают «ведьмами» дорвавшиеся до власти люди.

Публикация растянулась на три или четыре номера, дать весь перечень одним куском было решительно невозможно. Зато получился эффект романа с продолжением. Эти выпуски газеты пользовались повышенным спросом — несомненный редакционный успех!

Мне даже стали позванивать руководители разного уровня с непременным вопросом, а его-то фамилия фигурирует в следующей части? Если да, то человек удовлетворенно крякал и благодарил, как будто я его туда внес. Если же нет, получался примерно такой разговор: «Как нет? А этот есть? И этот есть? И даже тот? А меня нет? Ничего не понимаю».

С «Миротворцем» ситуация ровно такая же. Быть борцом с украинскими зверскими реалиями и не попасть на сайт — это странно и нелепо. Где-то даже подозрительно. Не так давно у меня в Донецке получилась интересная дискуссия с одним персонажем. Мы с ним «сепаратизмами мерялись», но не по моей инициативе.

Скажу сразу, в своем собеседнике я подозревал скрытого вредителя, умело затесавшегося в управленческие структуры ДНР. Послушал я бред, что он на меня вывалил, и интересуюсь: «А вы, любезный, на «Миротворце» обозначены?» Вы бы видели, как у человека глазки забегали, волосенки слиплись. Бубнит, что он и не знает даже, ему это и не интересно вовсе.

Знак качества нормального человека

Но это так, исключительный случай, больше для хохмы. Не хватало еще впасть в опасную крайность и подозревать всякого, кого не обнаружишь на сайте. Понятно же, что там должно оказаться несколько миллионов человек. Не до всех еще дошли руки-крюки разработчиков и операторов «Миротворца». А может, и ленятся, халтурят.

Кстати, в который уже раз говорю, что качество подачи материалов отвратительное, низкого уровня. Отдали бы, что ли, страницы самим «сепаратистам и террористам». Я бы, например, фотографии актуальные добавил. А то у меня там аватарка еще времен работы в донецком «Шахтере» висит. Далее материалы какие-то интересные выставил бы, заметки, анекдоты, в конце концов.

Донецкие барышни сетуют на то, что нет на «Миротворце» сервиса знакомств. Там же столько приличных мужчин, если и искать свою судьбу, так уж точно на этих страницах. Нет, мне это без надобности, я женат. Кстати, страничка супруги тоже есть на «Миротворце» (с осени 2014-го, а моя с зимы 2015-го). Совершенно точно скажу, что для нас, фигурантов «Миротворца», пребывание там — большая честь. Знак качества проделанной нами работы, который проставил самый придирчивый и въедливый ОТК — заклятый враг.

Это, кстати, очень четко подметил идейный вдохновитель и руководитель «Музея воинской доблести Донбасса» в Санкт-Петербурге Герман Владимиров. Он с товарищами запустил акцию «Я есть на «Миротворце», с раздачей соответствующих значков.

Между прочим, существует два основных вида значков. Текст на них идентичный: «Я есть на «Миротворце». Но на питерской версии трезубец размещен вверх тормашками и показательно криво, что символизирует все нелепости, творящиеся на Украине. На донецкой модификации трезубец еще и взят в красный круг, перечеркнут. И это понятно. В Донбассе подобная символика вызывает такую ярость и неприязнь, что просто перевернуть «вилку» зубами вниз недостаточно.