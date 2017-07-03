Ракка: из-за ударов ВВС коалиции мирные жители вынуждены выкачивать питьевую воду из Евфрата

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Дамаск, 3 июля. Жители сирийского города Ракка, подконтрольного на данный момент террористам запрещенной группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*, арабское название - ДАИШ), из-за перебоев с водой вынуждены выкачивать питьевую воду прямо из реки Евфрат. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

На видео из города можно увидеть, что жители подконтрольных ИГ районов города приходят к реке, откуда вычерпывают воду. По словам источника, эту воду впоследствии используют в качестве питьевой, в связи с тем, что в результате боев и ударов ВВС международной коалиции во главе с США, в Ракке была нарушена система водоснабжения.

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Приходящие на реку мужчины, как можно наблюдать на видео, используют ведра и портативные насосы, которые позволяют набрать достаточное количество воды. Источник отмечает, что террористы ИГ требуют от всех мужчин Ракки, которые появляются у Евфрата, обязательного ношения бороды – в противном случае их могут казнить «за подражание женщинам».

Между тем, такой метод забора воды из Евфрата может привести к гуманитарной катастрофе в Ракке. Отключение очистных сооружений, очищавших загрязненную воду из Евфрата, уже принесло в город инфекции и тяжелые заболевания. Масла в огонь подливает и ситуация в районе Евфратской ГЭС, расположенной в районе города Ат-Табка: после продолжительных боев в начале года плотина получила большие повреждения, что привело к частичному затоплению Ракки.

Перебои с подачей води были вызваны авианалетами ВВС коалиции, которые активно проводят бомбардировки Ракки, в том числе, с применением запрещенных снарядов с белым фосфором. Между тем, в городе остается большое количество мирных жителей, которых террористы ИГ используют в качестве «живого щита», а коалиция рассматривает как «сопутствующие потери».

* Организация запрещена на территории РФ.