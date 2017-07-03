Вооруженные палкой бандиты ограбили салон связи в Подмосковье

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Москва, 3 июля. Трое бандитов, вооруженные палкой, ограбили салон мобильной связи в подмосковных Люберцах, сообщили в местных правоохранительных органах.

Ограбление произошло в здании на Октябрьском проспекте. Вооруженные палкой преступники ворвались в салон связи и забрали из кассы наличность. После ограбления бандиты скрылись в неизвестном направлении, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По факту кражи возбуждено уголовное дело, пишет «Утро.ру». На данный момент устанавливается точная сумма ущерба.

Ранее стало известно имя хулигана, который напал на врача скорой в Архангельске, прибывшего на вызов на проспект Дзержинского 1 июля.