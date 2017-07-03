Сирия: самолет ВВС США провел разведку возле российских баз в Хмеймиме и Тартусе

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Вашингтон, 3 июля. Самолет США RC-135U осуществил разведывательный полет в небе над Сирией. Об этом сообщают западные сайты, которые отслеживают перемещения военной авиации.

Сообщается, что воздушное судно вылетело с авиабазы на греческом острове Крит и долгое время курсировало вдоль побережья Сирии. При этом самолет несколько раз приближался на 40-50 км к российской авиабазе «Хмеймим» и российской военно-морской базе в порту Тартуса. Еще один американский самолет-разведчик RC-135V осуществлял полет в восточной части Средиземного моря.