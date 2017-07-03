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Сирия: ВВС коалиции совершили авианалет на мирный квартал Ракки
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    Сирия: ВВС коалиции совершили авианалет на мирный квартал Ракки

    21:00  3 Июля 2017
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    Сирия: ВВС коалиции разбомбили пригород Ракки, разрушено два дома

    Дамаск, 3 июля. В результате рейда ВВС международной коалиции во главе с США пострадал район Сеифа ад-Дауля в осажденной Ракке. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

    Согласно информации, поступившей от источника в Ракке, утром 1 июля ВВС коалиции устроили рейд над жилыми кварталами, в которых еще остаются мирные жители. В результате удара по району Сеифа ад-Дауля были уничтожены два дома, а также разрушена часть мечети.

    Сообщается, что из мирных жителей никто не пострадал.

    Напомним, что ВВС коалиции активно проводят бомбардировки Ракки, в данный момент находящейся под контролем запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*, арабское название - ДАИШ). Атаки на город производятся, в том числе, с применением запрещенных снарядов с белым фосфором. Между тем, в городе остается большое количество мирных жителей, которых террористы используют в качестве «живого щита».

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Аздашир Муса
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