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Путин встретился с главой КНР в Кремле
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    Главные новости 3 июля

    19:00  3 Июля 2017
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    Дайджест новостей за 03.07.2017

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 3 июля.

    В июле ожидаются новые природные катаклизмы, заявил глава МЧС России Владимир Пучков. Глава МЧС предупредил россиян о природных катаклизмах в июле.

    Американские СМИ нагнетают обстановку и создают панический фон в преддверии первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на грядущем саммите G20, который пройдет 7 и 8 июля в Гамбурге. Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным.

    Кубок конфедераций 2017 года завершился накануне. Победителем стала сборная Германии. Теперь, когда страсти понемногу стихают, и сами спортсмены, и болельщики делятся впечатлениями и теплыми воспоминаниями от турнира. Большой успех: гости Кубка конфедераций поставили России твердую пятерку.

    По словам председателя Совфеда, это абсолютно верное решение, которое даст повод задуматься Совету Европы о текущей ситуации. Матвиенко прокомментировала отказ России от взносов в бюджет Совета Европы.

    В результате теракта в Дамаске погиб 21 человек. «Файлак Ар-Рахман» обвиняло САА в применении химоружия. Союзники САА планируют развивать наступление на Дейр эз-Зор и Абу-Кемаль из провинции Хомс. Сирия итоги за сутки на 3 июля 06.00: взрывы в Дамаске, наступление САА на Дейр эз-Зор и Абу Кемаль.

    САА вернула позиции у города Аль-Баас, SDF продвигаются к городу Кесра в провинции Ракка. Сирия новости 3 июля 07.00: САА вернула позиции у Аль-Бааса, SDF продвигаются к городу Кесра.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел официальные переговоры с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, сообщается на официальном сайте турецкого президента. Турецкий гамбит в Сирии: зачем Эрдоган встречался с Шойгу.

    После Евромайдана 2014 года стоимость услуг ЖКХ на Украине возросла кратно, и теперь их оплата «съедает» почти 80% пенсии украинских стариков, а грядущая пенсионная «реформа» может только усугубить положение. Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы.

    Творог обладает не только массой полезных свойств, но и как минимум одним вредным. Об этом сообщают ученые на страницах одного из специализированных СМИ. Ученые рассказали не только о полезных, но и о вредных свойствах творога.

    В Сети появились новые фото флагманского смартфона от Apple iPhone 8. Эксперты утверждают, что эту модель ждет самый радикальный редизайн в истории компании. В Сети появились новые фотографии iPhone 8.

    Автор: Алексей Громов
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