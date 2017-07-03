Российской группе Anacondaz запретили въезд на Украину

В Избранное

Киев, 3 июля. Российская группа Anacondaz в течение трех лет не сможет въехать на территорию Украины из-за концерта в Крыму.

«Что касается участников группы Anacondaz, то во время пересечения границы на вылет из Украины, на основании дополнительной информации, с ними были проведены беседы и принято решение о запрете въезда им на Украину сроком на три года», — сообщил журналистам спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Отметим, что группа Anacondaz выступила на фестивале Atlas Weekend в Киеве 2 июля. Музыкантам не запретили въезд на Украину, несмотря на то, что они давали концерт в Крыму в 2015 году.

Напомни, ранее персоной нон-грата на Украине стала российская певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка.