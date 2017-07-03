ВВС Ирака уничтожили фабрику ИГ по производству взрывчатки в Киркуке

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Хавиджа, 3 июля. Военная авиация Ирака уничтожила крупное производство «Исламского государства»* на западе провинции Киркук.

Командование Вооруженных сил Ирака сообщило об успешном авиационном налете, совершенном военными летчиками. ВВС Ирака нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по объектам боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в населенном пункте Хавиджа, который находится под контролем исламистов.

В результате ударов уничтожена фабрика по производству взрывчатых веществ и бомб. Отмечается, что ВВС Ирака также ликвидировали порядка десяти игиловцев, две «тачанки» террористов и огневую позицию боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.