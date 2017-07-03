Путин обсудит актуальные проблемы саммита G20 с лидерами стран БРИКС

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Москва, 3 июля. На полях саммита G20 в Гамбурге состоится встреча лидеров стран БРИКС, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России Владимир Путин прилетит в Гамбург на саммит стран «Большой двадцатки». На полях этого мероприятия состоится встреча лидеров государств, входящих в БРИКС.

«Подобные контакты на высшем уровне регулярно проходят на полях саммитов «двадцатки» и позволяют свериться как по вопросам взаимодействия внутри БРИКС, так и по всем актуальным темам повестки дня «Группы двадцати», — пояснили представители Кремля.

Ранее стало известно, что Путин обсудит в Гамбурге с главами стран G20 борьбу с терроризмом.