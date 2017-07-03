Следователь на Porsche Cayenne сбил пенсионерку и скрылся в Подмосковье
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Москва, июля. Сотрудники правоохранительных органов Московской области выясняют обстоятельства ДТП в районе Подольска. Об этом сообщили представители регионального управления СК Российской Федерации.
Инцидент произошел в населенном пункте Поливаново. Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», следователь на Porsche Cayenne сбил 79-летнюю женщину и скрылся с места происшествия.
Пенсионерка получила серьезные травмы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, ранее стало известно о том, что четыре ребенка погибли в аварии в Татарстане.