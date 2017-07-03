Путин и Эрдоган на встрече в Гамбурге особое внимание уделят Сирии

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Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган встретятся 8 июля «на полях» саммита G20. На повестке — широкий спектр вопросов от урегулирования в Сирии до совместных проектов в атомной энергетике. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Уточняется, что это будет уже четвертая за год встреча лидеров двух стран. Кроме того, президенты восемь раз разговаривали по телефону. В сообщении отмечается, что диалог между странами носит конструктивный характер и соответствует стратегическому характеру партнерства.

Особое внимание на встрече будет уделено дальнейшему восстановлению сотрудничества, в том числе реализации совместных проектов в сфере энергетики — газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую», по которым в последнее время достигнут существенный прогресс.

Также стороны уделят внимание укреплению координации действий на мировой арене. Особый акцент при обсуждении международных и региональных вопросов будет сделан на проблематике урегулирования в Сирии.