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Путин и Эрдоган на встрече в Гамбурге особое внимание уделят Сирии
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    Путин и Эрдоган на встрече в Гамбурге особое внимание уделят Сирии

    17:57  3 Июля 2017
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    Путин и Эрдоган на встрече в Гамбурге особое внимание уделят Сирии

    Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган встретятся 8 июля «на полях» саммита G20. На повестке — широкий спектр вопросов от урегулирования в Сирии до совместных проектов в атомной энергетике. Об этом сообщает пресс-служба президента России. 

    Уточняется, что это будет уже четвертая за год встреча лидеров двух стран. Кроме того, президенты восемь раз разговаривали по телефону. В сообщении отмечается, что диалог между странами носит конструктивный характер и соответствует стратегическому характеру партнерства. 

    Путин и Эрдоган на встрече в Гамбурге особое внимание уделят Сирии

    Особое внимание на встрече будет уделено дальнейшему восстановлению сотрудничества, в том числе реализации совместных проектов в сфере энергетики — газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую», по которым в последнее время достигнут существенный прогресс. 

    Также стороны уделят внимание укреплению координации действий на мировой арене. Особый акцент при обсуждении международных и региональных вопросов будет сделан на проблематике урегулирования в Сирии. 

    «Тесное взаимодействие России и Турции позволило установить в Сирии режим прекращения боевых действий, наладить межсирийские консультации в астанинском формате. На повестке дня — реализация концепции зон деэскалации», — отмечается в сообщении. 

    Автор: Владимир Багров
    #путин #g20 #сирия #эрдоган #аккую
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