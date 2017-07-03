ДНР: украинские силовики ранили мирного жителя во время «зачистки» Марьинки

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Донецк, 3 июня. Мирный житель Марьинки получил огнестрельное ранение в спину в ходе очередной «зачистки» украинских силовиков, которые они устраивают в прифронтовых населенных пунктах Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ДНР.

«Мирный житель Марьинки был ранен в результате очередной так «зачистки», которые проводят в этих районах подразделения СБУ и добровольческие батальоны», — говорится в сообщениях.

При этом ранее глава подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский заявил, что мирный житель был ранен в результате попытки прорыва Вооруженных сил ДНР в Марьинку.

В свою очередь в Минобороны ДНР подчеркнули, что Донецк придерживается режима прекращения огня, поэтому армия ДНР не ведет наступательных действий в Донбассе.