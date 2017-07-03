Полиция подтвердила гибель 18 человек в ДТП с туристическим автобусом в Баварии

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Мюнхен, 3 июля. Полиция Германии заявила о гибели 18 человек в аварии с туристическим автобусом, который столкнулся с грузовиком на трассе в Баварии.

«Тридцать пассажиров смогли покинуть автобус. Они получили ранения, есть тяжелораненые, их доставили на спасательных вертолетах в больницы. Оставшиеся 18 человек погибли в горящем автобусе», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что погибшими оказались люди пожилого возраста — от 66 до 81 года. В настоящее время специалисты пытаются опознать останки.

Напомним, что в понедельник утром туристический автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Баварии. После удара автобус загорелся. Спасатели применили авиацию для эвакуации раненных.