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Сирия сегодня: Путин созвал Совбез, режим тишины в Кунейтре, Асад грозит США
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    Сирия сегодня: Путин созвал Совбез, режим тишины в Кунейтре, Асад грозит США

    18:44  3 Июля 2017
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    Сирия сегодня: Путин созвал Совбез, режим тишины в Кунейтре, Асад грозит США

    Сирия сегодня, 3 июля. Переговоры Эрдогана и Шойгу по зонам деэскалации, Владимир Путин созвал Совбез, режим тишины в регионе Деръа — Кунейтра — Сувейда, Дамаск готов ответить на агрессию США.

    Эрдоган и Шойгу обсудили деэскалацию в Сирии

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр обороны России Сергей Шойгу обсудили создание зон деэскалации в Сирии и дорожную карту сирийского урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя переговоры Эрдогана и Шойгу, которые состоялись в воскресенье в Стамбуле.

    По словам представителя Анкары, российская военная делегация, возглавляемая Сергеем Шойгу, прибыла в Турцию на переговоры по поручению президента РФ Владимира Путина.

    Переговоры Эрдогана и Шойгу включали в себя основные вопросы повестки очередной встречи по Сирии, которая состоится в столице Казахстана Астане в ближайшие дни. Основные темы — это создание зон деэскалации и определение дорожной карты, отметил пресс-секретарь президента Сирии.

    Российская военная делегация прибыла в Турцию на переговоры

    «Российский министр передал информацию нашему президенту. Мы приложим все усилия к тому, чтобы как можно быстрее закончить этот процесс и обеспечить доставку (в Сирию) гуманитарной помощи», — отметил Калын в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

    Он добавил, что с большой долей вероятности президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган проведут переговоры на полях саммита G-20, который состоится в Гамбурге 7-8 июля.

    Путин обсудил Сирию на заседании Совбеза

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Заседание Совбеза было посвящено актуальным проблемам социально-экономического развития России, а также международной проблематике — в первую очередь вопросам сирийского урегулирования, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Заседание Совета Безопасности предшествовало встрече по Сирии, которая состоится в Астане в первой половине июля.

    В совещании Совета безопасности РФ приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава президентской администрации Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ

    Режим тишины на юге Сирии

    Сирийские военные объявили о прекращении боевых действий до 6 июля на юге Сирии. Об этом сообщают официальные сирийские СМИ. По информации из военных источников, режим тишины уже вступил в силу в полдень 2 июля и продлится до полуночи 6 июля. Перемирие коснется региона Деръа — Кунейтра — Сувейда. При этом командование Сирийской арабской армии (САА) предупредило, что в случае провокаций со стороны боевиков ответ последует незамедлительно.

    Сирия готова ответить на агрессию США

    Вашингтон должен учитывать возможность ответных действий со стороны Дамаска в случае новой агрессии Соединенных Штатов против Сирии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

    «В Вашингтоне должны тщательно изучить возможность ответных действий Дамаска и Москвы в ответ на любую новую агрессию», — сказал Микдад на пресс-конференции в сирийской столице.

    Напомним, 7 апреля американская авианосная группа нанесла удар крылатыми ракетами «томагавк» по сирийской правительственной авиабазе «Шайрат» в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в провинции Идлиб. Также американские самолеты несколько раз наносили удары по сирийским военным в районе иордано-иракской границы, были сбиты несколько летальных аппаратов ВВС Сирии, в частности, истребитель Су-22. По последним данным США и возглавляемая ими коалиция вывели свои самолеты и корабли на ударную позицию, с которой возможно атаковать позиции вооруженных сил Башара Асада. При этом из Вашингтона постоянно звучат бездоказательные обвинения в адрес Дамаска в якобы подготовке новой химической атаки, что, по версии США, может стать поводом для удара.

    Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад

    Автор: Алексей Громов
    #путин #сирия #турция #дамаск #эрдоган #асад #шойгу #совбез
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