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Москва, 3 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму соболезнований канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и премьер-министру Баварии Хорсту Зеехоферу после гибели людей в автокатастрофе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, ранее полиция Германии заявила о гибели 18 человек в аварии с туристическим автобусом, который столкнулся с грузовиком на трассе в Баварии.



