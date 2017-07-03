Путин на саммите G20 рассмотрит вопросы реформирования международной торговли

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Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин примет участие в рабочем заседании «Глобальный экономический рост и торговля» во время саммита G20 в Гамбурге, сообщили в пресс-службе Кремля.

Заседание состоится в формате завтрака. Участники встречи обсудят текущую макроэкономическую ситуацию в мире. Представители стран nfr;t рассмотрят возможные пути проведения реформ и реализацию национальных стратегий роста.

«Состоится дискуссия по вопросам укрепления мирового товарооборота, углубления международной торгово-экономической интеграции, будущем ВТО», — отметили представители Кремля.

Ранее стало известно, что на саммите G20 будут затронуты проблемы борьбы с терроризмом.