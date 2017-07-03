Путин и Макрон на саммите G20 обсудят совместную борьбу с терроризмом в Сирии

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Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном «на полях» саммита G20 в Гамбурге. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Встреча двух президентов запланирована на второй день саммита — 8 июля. Путин и Макрон встречались относительно недавно — 29 мая президент России приезжал во Францию.

В Гамбурге стороны обсудят перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, будут затронуты принципиальные международные вопросы, в первую очередь, борьба с терроризмом. В сообщении отмечается, что у России и Франции в Сирии общие приоритеты, в числе которых «сохра­нение территориальной целостности САР, ее государствен­ности и светского характера, искоренение там терро­рис­ти­ческой угрозы, проведение политических реформ». На основе этого планируется в дальнейшем выстраивать координацию между Москвой и Парижем.

Также Путин и Макрон продолжат обсуждение ситуации в Донбассе.