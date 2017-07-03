Путин и Макрон на саммите G20 обсудят совместную борьбу с терроризмом в Сирии
Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном «на полях» саммита G20 в Гамбурге. Об этом сообщает пресс-служба президента России.
Встреча двух президентов запланирована на второй день саммита — 8 июля. Путин и Макрон встречались относительно недавно — 29 мая президент России приезжал во Францию.
В Гамбурге стороны обсудят перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества.
Кроме того, будут затронуты принципиальные международные вопросы, в первую очередь, борьба с терроризмом. В сообщении отмечается, что у России и Франции в Сирии общие приоритеты, в числе которых «сохранение территориальной целостности САР, ее государственности и светского характера, искоренение там террористической угрозы, проведение политических реформ». На основе этого планируется в дальнейшем выстраивать координацию между Москвой и Парижем.
Также Путин и Макрон продолжат обсуждение ситуации в Донбассе.