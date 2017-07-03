Хама: «Ястребы пустыни» отразили атаку ИГИЛ на востоке провинции

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Хама, 3 июня. Элитные формирования Сирийской арабской армии отразили атаку смертников «Исламского государства»*.

Командование сирийской армии сообщило о контратаке боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), совершенной на востоке провинции Хама. Отмечается, что игиловцы начали атаку на рассвете, в первых рядах джихадистов шли смертники с «поясами шахидов».

Все три смертника были уничтожены на подступах к позициям армейцев. В столкновении участвовала элитная бригада ВС САР «Ястребы пустыни» и подразделения «5-го Легиона», подготовкой которого занимались российские военные инструкторы.

* Организация запрещена на территории РФ.