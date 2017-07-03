Володин анонсировал создание в Госдуме рабочей группы по проблемам дольщиков

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Москва, 3 июля. При профильном комитете Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям будет создана постоянная рабочая группа, которая займется решением проблем участников долевого строительства. Об этом в понедельник заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В ГД проходят парламентские слушания, которые посвящены формированию законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства. В них участвуют представители строительной индустрии, страховых компаний, Центробанка, представители правительства, а также более 200 дольщиков.

«С позиции дальнейшего диалога и контроля у нас в планах, и мы об этом будем говорить, создание постоянной рабочей группы при комитете», — сказал Володин.

Напомним, ранее Володин поднимал вопрос об обманутых дольщиках, не получивших страховые выплаты после вложения 18 млрд рублей в строительство жилья по всей России.