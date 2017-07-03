Ответные меры: как замглавы МИД Сирии предостерег США от военных ударов и провокаций

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Фейсал Микдад, заместитель главы МИД Сирийской Арабской Республики предостерег Соединенные Штаты от военных ударов по объектам правительственных сил в ответ на химатаку, которая якобы планируется Башаром Асадом.

«В Вашингтоне должны тщательно изучить возможные действия Дамаска и Москвы в ответ на любую новую агрессию».

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), чем могут обернуться для США ответные меры союзников Башара Асада в случае нового военного удара.

«По данным различных средств массовой информации США планирует новый военный удар по объектам сирйиской правительственной армии в ответ якобы на подготовку правительственными силами атаки с применением химического оружия. Сам повод для возможной атаки Соединенных Штатов — совершенный абсурд и явная провокация, поскольку применение химического оружия в такой ситуации сирийской правительственной армии — безумие, которого просто не может быть».

Эксперт объяснил, что на фоне идущих в Женеве и Астане переговоров, для химатаки нет никаких причин. Это только создаст лишний повод для удара по Сирии. Но США, тем не менее, подготавливается к нанесению «ответного» военного удара силам Асада, создавая пропагандистское нагнетание.

Если США все-таки закончат начатое, возможные ответные действия Дамаска и Москвы, по мнению эксперта, не приведут к возникновению широкого конфликта с участием многих сторон на Ближнем Востоке.

«Я склонен думать, что военного удара со стороны Соединенных Штатов все-таки не будет. Но если предположить худшее, вряд ли этот конфликт разрастется до какого-то широкомасштабного противостояния с участием многих сторон. Блока, который поддерживает сирийскую государственность, и блока, который выступает против Башара Асада».

Эксперт допускает военный ответ, но с оговоркой, что он не будет, как говорят военные эксперты, чрезмерным. Также вероятны дипломатическая и политическая реакции.

«Уже после первого военного удара США, американской стороной не было представлено никаких конкретных доказательств, кроме сомнительного видеоролика. Сейчас их тоже нет. Но, несмотря на это, удар может быть, и его исключать нельзя. Соединенные Штаты сейчас не считаются ни с одним из членов международного сообщества при решении каких-то политических вопросов или при проведении военных акций».

Наш собеседник считает, что внутренняя ситуация в Соединенных Штатах тоже говорит не в пользу новых агрессивных действий в Сирии. Сейчас идет достаточно серьезное давление на Трампа внутри страны, и затевать в такой ситуации новую войну вряд ли целесообразно. Кроме того, военная агрессия США может спровоцировать акции со стороны Ирана, который не идет в русле политики Соединенных Штатов. Российская сторона хоть и не пойдет на широкомасштабное применение военной силы, но может применить свои средства ПВО:

«Российское командование в Сирии заявило, что вышло из соглашения о недопущении инцидентов в воздушном пространстве Сирии, так что это тоже возможно».

Эксперт не исключает, что ударами Соединенных Штатов наверняка воспользуются антиправительственные боевики в Сирии, что приведет к усилению реакции Ирана, «Хезболлы» и России и, как следствие, обострению конфликта. Резюмируя, эксперт выразил надежду, что Соединенные Штаты будут еще раз обдумывать свои действия прежде, чем начать военную агрессию.